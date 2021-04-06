موقف القوى السياسية من الانتخابات العراقية المبكرة - صابرين ستار جبار

2021/04/06 | 09:00 - المصدر: الحوار المتمدن

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#صابرين_ستار_جبار تمثل الانتخابات الحرة والعادلة احد العناصر الأساسية للنظام الديمقراطي، ومن خلال الانتخاب يستطيع المواطنون ان يعبروا عن رغباتهم وفي نفس الوقت، يعبروا عن الشعور بالمشاركة والالتزام بدعم نظام الحكم.



وعليه فأن الانتخابات العراقية القادمة المبكرة نقطة فاصلة في تطور الحياة السياسية في العراق بعد سبعة عشر عاماً من التغيير.



والتي حدّد موعدها في شهر حزيران/يونيو، لكنها أرجئت حتى تشرين الأول/أكتوبر.



وأرجعت ......





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