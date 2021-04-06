الرافدين يعلن عن قروض جديدة تصل إلى 50 مليون دينار

2021/04/06 | 09:06 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم- بغداد

اعلن مصرف الرافدين، الثلاثاء (6 نيسان 2021)، عن قروض للمواطنين والموظفين لترميم وتأهيل الدور السكنية.

وقال المكتب الاعلامي للمصرف في بيان، تلقته (بغداد اليوم)، ان "المصرف يمنح قروض 50 مليون للموظف لترميم وتأهيل الدور السكنية و30 مليون للمواطنين".

وأشار، الى إن "التقديم على قروض 50 مليون للموظفين و 30 مليون للمواطنين لغرض ترميم وتأهيل الدور السكنية يكون حسب الرقعة الجغرافية".

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