مصير الكهرباء خلال الصيف.. هل سينجح العراق بالتحدي؟

2021/04/06 | 09:07 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

عراق: بغداد

استعدادا لفصل الصيف وما يشهده من زيادة الطلب على الكهرباء، رفدت الشركة العامة لانتاج الطاقة الكهربائية في الفرات الاوسط الشبكة الوطنية بـ 360 ميغاواط بعد اتمام اعمال الصيانة في محطة المسيب الحرارية.

ويجري التخطيط في العراق لرفع انتاج الكهرباء الى 22 الف ميغاواط وصولا الى فصل الصيف المقبل، بعدما وصل حاليا الى 19 الفا، وذلك عبر صيانة عدد من الوحدات التوليدية في محطات (صلاح الدين الحرارية والناصرية والسماوة)، فضلاً عن إضافة طاقات جديدة في محطة بسماية، وصيانة وحدات توليدية في محطات (المسيب والهارثة والنجيبية والخيرات).

وقال مدير محطة المسيب الحرارية التابعة للشركة احمد كريم في تصريح للصحفية الرسمية، ان “الطاقة المضافة جاءت بعد اتمام الملاكات الهندسية والفنية اعمال التأهيل والصيانة الشاملة لجميع الوحدات التوليدية والساندة في محطة المسيب الحرارية”.

واضاف ان “المحطة تمكنت من تحقيق اعلى معدل انتاج خلال العام الحالي، اذ بلغ اربعة الاف ميغاواط”.

وعانت الملاكات العاملة على اعمال التأهيل جملة من التحديات تم حلها بالتعاون مع الجهات المعنية منها تفشي وباء كورونا وحظر التجوال بين المدن وقلة التخصيصات المالية.

واشار كريم الى “تكفل الوكالة اليابانية للتعاون الدولي جايكا بتمويل اعمال تأهيل المحطة ضمن القرض الياباني الميسر وعبر ثلاث مراحل”.

وشملت الاعمال في المحطة صيانة دوبلر الوحدة الثالثة لاجهزة الماء والوصول الى طاقة انتاجه لـ270 ميغا واط، وتصميم وتشغيل ثلاث منظومات تخصصية ومعالجة المياه الصناعية لانتاج النتروجين السائل، الى جانب انتاج الماء المقطر، وان هذه المنظومات تخدم جميع الوحدات التوليدية العاملة بدون استثناء.

ولفت كريم الى “اكمال اعمال الصيانات الدورية والطارئة قبل اوقاتها المخطط لها و اعادة الوحدات التوليدية الى منظومة الشبكة الوطنية لزيادة ساعات تجهيز المواطنين، فضلا عن ديمومة الكهرباء المجهزة للدوائر الصحية و المستشفيات ضمن مساعي التصدي لوباء كورونا”.

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