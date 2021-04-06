أسعار النفط تهوي 5 بالمئة مع زيادة الإنتاج وتجدد الإغلاقات

2021/04/06 | 09:10 - المصدر: النور نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز/ بغدادهبطت أسعار النفط عالميا خمسة في المئة، مساء الاثنين، مع تجدد الإغلاقات وزيادة الإنتاج، إذ زادت عقود برنت خسائرها إلى 4.9% وهبطت إلى 61.68 دولارا للبرميل، والخام الأمريكي هوى 5.5% إلى 58.06 دولارا. وفي وقت سابق هبطت أسعار النفط أكثر من 3 في المئة خلال التعاملات ظهر الاثنين، بعد زيادة في الإمدادات من أوبك+، وارتفاع الإنتاج …

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