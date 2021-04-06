2021/04/06 | 09:17 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد /المركز الخبري الوطني اعلن مصرف الرافدين، اليوم الثلاثاء، عن قروض للمواطنين والموظفين لترميم وتأهيل الدور السكنية.وقال المكتب الاعلامي للمصرف في بيان تلقاه “المركز الخبري الوطني”، إن “المصرف يمنح قروض 50 مليونا للموظف لترميم […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص الرافدين: قروض 50 مليونا للموظف لترميم الدور السكنية و30 مليونا للمواطن المركز الخبري الوطني.

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