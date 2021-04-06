رئيس اللجنة المالية يهاجم الكتل المعترضة على سعر الصرف: كل الكتل وافقت بالاجماع والاعتراض مزايدة انتخابية

2021/04/06 | 09:55 - المصدر: ساحات التحرير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- هاجم رئيس اللجنة المالية في مجلس النواب العراقي، هيثم الجبوري، الكتل المعترضة على تغيير سعر الصرف، وفيما أكد موافقتها التامة بالإجماع على إصدار القرار، وصف اعتراضها الحالي بأنها “مزايدة انتخابية” لإحراج حكومة رئيس الوزراء، مصطفى الكاظمي، ونزع فرصة إنجاز المشاريع … Readmore

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