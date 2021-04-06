الفرقة السادسة تضبط صواريخ كورنيت ومقذوفات شمالي بغداد

2021/04/06 | 09:57 - المصدر: السومرية نيوز

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أعلن الناطق باسم القائد العام للقوات المسحلة اللواء يحيى رسول العثور على ثلاثة صواريخ نوع "كورنيت" شمالي بغداد.

وقال رسول في بيان تلقته "السومرية نيوز" إنه بعد ورود معلومات استخباراتية، تفيد بوجود كدس للأسلحة والاعتدة في منطقة النباعي شمال ‫بغداد، نفذت قوة من فرقة المشاة السادسة واجباً للبحث والتفتيش".وأضاف، أنه تم خلال الواجب العثور على الكدس وكان بداخله 3 صواريخ من نوع كورنيت، و3 حاويات عتاد احادية، و7 قنابر هاون، 6 قاذفة RBG7، وحاوية عتاد BKC".

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