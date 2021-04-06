الرافدين يطلق قرضاً بـ50 مليوناً للموظف و30 مليوناً للمواطن

2021/04/06 | 09:57 - المصدر: الاقتصاد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الاقتصاد نيوز _ بغداد

اعلن مصرف الرافدين،الثلاثاء، عن قروض للمواطنين والموظفين لترميم وتأهيل الدور السكنية.وقال المكتب الاعلامي للمصرف في بيان تلقته "الاقتصاد نيوز"، ان المصرف يمنح قروض 50 مليوناً للموظف لترميم وتأهيل الدور السكنية و30 مليوناً للمواطنين.وأشار إلى أن التقديم على القروض يكون حسب الرقعة الجغرافية.

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