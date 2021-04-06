استشهاد فلسطيني برصاص الاحتلال بالقدس وإصابة زوجته

2021/04/06 | 09:59 - المصدر: النور نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز/ عربي ودوليأعلنت وزارة الصحة الفلسطينية صباح الثلاثاء، استشهاد مواطن برصاص قوات الاحتلال، بعد إطلاق النار على السيارة التي كان يستقلها برفقة زوجته، قرب قرية “بير نبالا” شمال غرب القدس.وذكرت الوزارة في بيان، أن الفلسطيني استشهد بعد إصابته بالرصاص الحي في رأسه قرب بلدة بير نبالا، ووصل بحالة حرجة للغاية إلى مجمع فلسطين الطبي …

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