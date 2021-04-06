أكثر من 150 قتيلاً في فيضانات إندونيسيا وتيمور الشرقية

2021/04/06 | 10:04 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة – واعأعلن المركز الإندونيسي لإدارة الكوارث، اليوم الثلاثاء، عن قتل ما لا يقل عن 157 شخصاً واعتبر العشرات في عداد المفقودين في فيضانات وانزلاقات تربة ناجمة عن الإعصار "سيروجا" في إندونيسيا وتيمور الشرقية.وقال المركز: إن "نحو 130 شخصاً لقوا مصرعهم في جزر إندونيسية عدة، قريبة من تيمور الشرقية التي قضى فيها أيضاً 27 شخصا". وتبحث فرق الإنقاذ عن أكثر من 70 شخصاً مفقودين، مستخدمة أحيانا الحفارات لإزالة الركام الناجم عن مرور الإعصار.وقال راديتيا جاتي، الناطق باسم الوكالة الاندونيسية لإدارة الكوارث: "يتوقع أن تستمر الأحوال الجوية القصوى في الأيام المقبلة" بسبب الإعصار.وتسببت الأمطار الغزيرة جداً في الأيام الأخيرة بفيضانات وانزلاقات تربة جرفت منازل أحيانا.ولجأ أكثر من عشرة آلاف شخص إلى مراكز إيواء.وطمرت الوحول الكثير من المنازل والطرقات والجسور واقتُلعت أشجار، وهذا ما يعرقل عمل عناصر فرق الإنقاذ الذين يحاولون الوصول إلى أكثر المناطق تضرراً.المصدر: روسيا اليوم

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