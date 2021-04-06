صندوق النقد الدولي يطلق مساعدات عاجلة لتخفيض ديون 28 دولة من افقر دول العالم

2021/04/06 | 10:04 - المصدر: ساحات التحرير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلن صندوق النقد الدولي تمديد مساعدة عاجلة يستفيد منها 28 من أفقر دول العالم، وذلك للسماح لها بخفض ديونها والتعامل بشكل أفضل مع تأثير جائحة كوفيد-19.وأطلق صندوق النقد الدولي في نيسان/ابريل 2020 مع بداية الجائحة آلية لتخفيف الديون في … Readmore

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