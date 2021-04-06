اسعار صرف الدولار والمعادن الاخرى في الاسواق العراقية لهذا اليوم

2021/04/06 | 10:04 - المصدر: NRT عربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

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شهدت اسعار صرف الدولار في الاسواق العراقية استقرارا، اليوم الثلاثاء، مقابل الدينار العراقي.

فقد سجل سعر صرف مائة دولار أمريكي اليوم 147,250 الف دينار.



وفيما يلي سعر صرف العملات الاخرى مقابل الدينار العراقي والدولار الامريكي:

اسعار مكاتب الصيرفة :

سعر بيع الدولار 147,250

سعر شراء الدولار ️ 146,250

تقريبي

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سعر الدولار مقابل التومان الايراني

بغداد

100 دولار 2,430,000 تومان

تقريبي

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العملات العالمية الأجنبية

100 يورو 118,13 دولار

100 باوند 139,10 دولار

100 دولار 811,18 ليرة تركية

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المعادن

سعر أونصــــــة الذهب عالميا 1735,80$

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النفط

سعر برميل نفط الخام برنـت 63,00 دولار

سعر برميل نفط الخام الامريكـي 59,51 دولار

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