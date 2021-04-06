الرافدين يطلق قروضا للمواطنين لترميم وتأهيل الدور السكنية

2021/04/06 | 10:04 - المصدر: NRT عربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

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كشف مصرف الرافدين، الثلاثاء، عن قروض جديدة للمواطنين والموظفين بهدف ترميم وتأهيل الدور السكنية.

وقال المصرف في بيان، تلقى NRT عربية نسخة منه (6 آذار 2021) إن "المصرف يمنح قروض 50 مليونا للموظف لترميم وتأهيل الدور السكنية، و30 مليون للمواطنين".

واضاف البيان، أن "التقديم على قروض 50 مليونا للموظفين و 30 مليونا للمواطنين لغرض ترميم وتأهيل الدور السكنية يكون حسب الرقعة الجغرافية".

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