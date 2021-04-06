التشكيلة المتوقعة لقمة دوري أبطال أوروبا بين ريال مدريد وليفربول.. توقيتها والقناة الناقلة

2021/04/06 | 10:08 - المصدر: بغداد اليوم

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كشفت شبكة "هو سكورد" العالمية عن التشكيلة المتوقعة لكل من ليفربول وريال مدريد خلال مباراة القمة التي ستجمعهما اليوم الثلاثاء على ملعب ألفريدو دي ستيفانو، في ذهاب ربع نهائي بطولة دوري أبطال أوروبا.

وتوقعت "هو سكورد" أن "يعتمد المدرب زين الدين زيدان على خطة 4-3-3 التقليدية، بدلاً من 3-5-2 التي راهن عليها في بعض المباريات مؤخراً، وقد يعود سبب ذلك إلى غياب القائد سيرجيو راموس بسبب الإصابة".

وينوي زيدان الدفع بفينيسيوس جونيور وماركو أسينسيو في خط الهجوم إلى جانب كريم بنزيما، بينما لن يكون هناك أي تغيير على بقية المراكز في خطي الوسط والدفاع.

على الجانب الآخر، يفكر يورجن كلوب بإجراء تغيير واحد فقط على التشكيلة التي اعتمدها ضد آرسنال في المباراة الماضية، ويتمثل بإشراك ديوجو جوتا بدلاً من المهاجم البرازيلي روبيرتو فيرمينو.

تشكيلة ريال مدريد المتوقعة لمباراة ليفربول

حراسة المرمى: تيبو كورتوا

خط الدفاع: لوكاس فاسكيز ..



رافاييل فاران ..



ناتشو ..



فيرلاند ميندي

خط الوسط: كاسيميرو ..



توني كروس ..



لوكا مودريتش

خط الهجوم: فينيسيوس جونيور ..



كريم بنزيما ..



ماركو أسينسيو

تشكيلة ليفربول المتوقعة لمباراة ريال مدريد

حراسة المرمى: أليسون بيكر

خط الدفاع: ألكسندر أرنولد ..



فيليبس ..



أوزان كاباك ..



أندرو روبرتسون

خط الوسط: فابينيو ..



جورجينيو فينالدوم ..



تياجو ألكانتارا

خط الهجوم: ساديو ماني ..



ديوجو جوتا ..



محمد صلاح

ريال مدريد X ليفربول – الساعة العاشرة مساءً بتوقيت بغداد المحلي على قناة beIN Sports 1 HD Premium

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