طقس العراق: أجواء معتدلة تسبق شهر رمضان.. صحو وقطع غيوم تستمر لعدة أيام

2021/04/06 | 10:08 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم- بغداد

أعلنت هيأة الأنواء الجوية والرصد الزلزالي، اليوم الثلاثاء (06 نيسان 2021)، حالة الطقس الجوية في مختلف محافظات العراق، مع توقعات ببقاء الأجواء معتدلة خلال الأيام التي تسبق شهر رمضان.

ووفقاً لتوقعات الهيأة التي جاءت في جداول تلقتها (بغداد اليوم)، فإن "الطقس في المنطقتين الوسطى والجنوبية سيكون اليوم صحواً، ودرجات الحرارة ترتفع عدة درجات، أما في الشمالية، فسيكون الطقس صحواً مع بعض الغيوم، ودرجات الحرارة ترتفع قليلاً".

وأوضحت الهيأة، أن "الطقس في المنطقة الوسطى سيكون يوم غد غائماً مع فرصة لتساقط زخات مطر رعدية تكون خفيفة، ودرجات الحرارة ترتفع قليلاً، أما في المنطقة الجنوبية سيكون صحواً مع بعض الغيوم"، مشيرة إلى أن "طقس المنطقة الشمالية سيكون غائماً جزئياً ودرجات الحرارة ترتفع بضع درجات".

يتبع .



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