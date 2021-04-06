ديالى تسجل أعلى معدل إصابات بكورونا منذ مطلع العام الجاري

2021/04/06 | 10:08 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم- بغدادسجلت دائرة صحة محافظة ديالى، اليوم الثلاثاء (6 نيسان 2021)، أعلى معدل إصابات بفيروس كورونا، منذ مطلع العام الجاري.وقال مراسلنا ان ديالى سجلت اليوم 429 إصابة جديدة بفيروس كورونا، ليكون هذا الرقم هو الأعلى منذ مطلع العام 2021.وأضاف كما تم تسجيل حالة وفاة واحد، و182 حالة شفاء من الفيروس خلال 24 ساعة.وبهذا فإن إجمالي الإصابات في محافظة ديالى بلغ 31053 إصابة، و28683 حالة شفاء، و296 حالة وفاة.

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