2021/04/06 | 10:09 - المصدر: شفق نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بعد تهديدات .. بغداد تغلق مكتبا للانتخابات جنوبي العراق هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع شفق نيوز الإلكتروني بتاريخ: 2021/04/06 | 10:09.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع شفق نيوز.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (بعد تهديدات .. بغداد تغلق مكتبا للانتخابات جنوبي العراق) نشر أولاً على موقع (شفق نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (بعد تهديدات .. بغداد تغلق مكتبا للانتخابات جنوبي العراق) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (شفق نيوز).