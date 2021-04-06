بيان القدس حول اللاسامية - سعيد مضيه

2021/04/06 | 10:10 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#سعيد_مضيه ترجمة سعيد مضيهأخرج من تهمة اللاسامية كلا من حركة مقاطعة إسرائيل ومعاقبتها وكذلك انتقاد ومعارضة الصهيونية ودولة إسرائيل والاستيطان الكولنيالي واتهام إسرائيل دولة أبارتهايد .



وانكر البيان أن دعم مطلب الشعب الفلسطيني موقف لاسامي ، وكذلك حقه في العدالة والحصول على كامل حقوقهم السياسية والقومية والإنسانية ، كما هي موثقة بالقانون الدولي.



سجل البيان على دعم إسرائيل والحركة الصهيونية يخفي مواقف ل ......





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