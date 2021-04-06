الحكومة وارتفاع أسعار السلع والحاجيات - فلاح أمين الرهيمي

2021/04/06 | 10:10 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#فلاح_أمين_الرهيمي كما ذكرنا في مواضيع سابقة أن الدولة مؤسسة خدمية للشعب ومنتسبي الدولة كأجراء في خدمة الشعب مقابل أجور شهرية يطلق عليها (الراتب الشهري) من خلال استغلال الدولة لأرض الشعب وثرواتها وعلى الحكومة أن تنظر بعين واحدة إلى ظروف ومعيشة الشعب وحمايته وعدم التمييز بينهم حسب ما نص عليه (الدستور) الذي يعتبر عقد بين الدولة والشعب.



ويمثل الشعب في مراقبة ومحاسبة الحكومة في حالة تقصير وإهمال الحكومة للشعب.



(مجلس الن ......





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