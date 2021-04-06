الشبيه - اشرف عتريس

2021/04/06 | 10:10 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#اشرف_عتريس من حوار رائع على تويتر بين صديقين الأول مولانا وأديبنا الكبيرالروائى ابراهيم عبد المجيد والثانى الأديب الصديق أحمد النظامى حول فكرة الشبيه وقد طرح فكرته فى قصة ماتعة تؤكد نفس الحضور ورتابة الحياة وانتظامها العقيم ودورانها فى آلية وكأنها المفرمة بلا قلب ولا روح ..ومن تداعى الحوار الاشارة الى شبيه ديستويفسكى طبعا وطرحها فى عدة أفلام عربية وأجنبية رائعة فيها من الجانب السيكو مايف ......





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