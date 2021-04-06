2021/04/06 | 10:12 - المصدر: وكالة ناس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد – ناس

شهدت العاصمة بغداد، الثلاثاء، اختناقات مرورية وزحامات في بعض الشوارع وعقد التقاطعات والجسور.

قناة "ناس" على تلكرام..



آخر تحديثاتنا أولاً بأول

وأظهرت صور رصدها "ناس"، (6 نيسان 2021)، زحامات مرورية على طريق محمد القاسم من منطقة بغداد الجديدة باتجاه البياع، كما هو الحال في طريق الحلة الذي شهد زخماً مرورياً وصل إلى شارع 60.

كما شهد جسر مول النخيل باتجاه الباب المعظم، هو الآخر زحامات واختناقات مرورية في تمام الساعة 8:30 صباحاً.

وتجدد الزخم المروري في مدخل بغداد من جهة علوة الرشيد، حيث تجاوز الازدحام العلوة في تمام الساعة 8 صباحاً.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الموقف المروري: إليك قائمة الشوارع المزدحمة في العاصمة بغداد (صور)) نشر أولاً على موقع (وكالة ناس) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الموقف المروري: إليك قائمة الشوارع المزدحمة في العاصمة بغداد (صور)) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة ناس).