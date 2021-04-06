2021/04/06 | 10:12 - المصدر: آي كيو نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- "زرع في العراق".. مؤتمر لدعم المنتوج المحلي الاسبوع المقبل هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع آي كيو نيوز الإلكتروني بتاريخ: 2021/04/06 | 10:12.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع آي كيو نيوز.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه ("زرع في العراق".. مؤتمر لدعم المنتوج المحلي الاسبوع المقبل) نشر أولاً على موقع (آي كيو نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان ("زرع في العراق".. مؤتمر لدعم المنتوج المحلي الاسبوع المقبل) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (آي كيو نيوز).