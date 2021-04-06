حادث مروري يتسبب به الجاموس السائب على الطرق الخارجية

2021/04/06 | 10:14 - المصدر: قناة التغيير

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لقيت طبيبة مصرعها في حادث تصادم المركبة التي كانت تقلها مع جاموس في محافظة صلاح الدين.

وذكر مصدر أمني ان الطبيبة بنين علي جاسم لقيت مصرعها مع مرافقها ابراهيم محمد قاسم على طريق سامراء الضلوعية بسبب عبور جاموس امام المركبة واصطدام المركبة به وانقلابها وذلك خلال توجههم لواجب طبي في قضاء الضلوعية.

وكانت قناة التغيير قد سلطت الضوء في وقت سابق على المخاطر التي تنجم عن تربية الماشية ومن بينها الجاموس في محافظة صلاح الدين وتركها سائبة على الطرق الخارجية.

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