2021/04/06 | 10:15 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تسعى شركة بكتل الأميركية وشركات دولية أخرى إلى تحصيل فواتير بمليارات الدولارات من الحكومة السعودية مقابل العمل المنجز في مشروع مترو الرياض، وفقًا لما قاله خمسة أشخاص مطلعين على الأمر لموقع بلومبرغ.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (مطالبات دبلوماسية.. شركات دولية تطالب السعودية بمليارات بسبب "مترو الرياض") نشر أولاً على موقع (الحرة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (مطالبات دبلوماسية.. شركات دولية تطالب السعودية بمليارات بسبب "مترو الرياض") من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الحرة).