خمسون فنانا في قائمة مشاهير نجوم الموسيقى العرب

2021/04/06 | 10:18 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- دبي / نينا /كشفت «فوربس» الشرق الأوسط عن قائمة مشاهير نجوم الموسيقى العرب، التي تضم 50 مطرباً وفرقة موسيقية نشطة، الأكثر استماعاً في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا على منصات البث ووسائل التواصل الاجتماعي للعام 2020.ضمت القائمة اثنين من الفنانين الإماراتيين هما الفنانة أحلام، والفنان حسين الجسمي، فيما كان النجم المصري المخضرم عمرو دياب الأكثر شهرة واستماعاً في المنطقة خلال العام الماضي على أنغامي و(Deezer) و(Spotify).أما المطربة اللبنانية نانسي عجرم، فهي الأكثر متابعة في مواقع التواصل الاجتماعي، بواقع 71 مليون متابع في منصات فيسبوك وتويتر وإنستغرام بنهاية عام 2020.فيما أصبح المطرب المغربي سعد المجرد هو الأكثر متابعة في يوتيوب، بعدد مشتركين في قناته تجاوز 12.4 مليون مشترك.وفي المجمل، ينحدر الفنانون في القائمة من 11 جنسية، وتتصدر مصر بواقع 20 فناناً، يليها لبنان بواقع 12 فناناً.و3 جزائريين، و3 مغربيين، وفنانين لكل من العراق والسعودية والأردن وفلسطين وتونس./ انتهى

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