طقس ممطر في الوسط .. متباين في الشمال والجنوب ..بدرجات حرارة اعلى من 30 مئوية

2021/04/06 | 10:18 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد / نينا / اعلنت هيئة الانواء الجوية عن توقعاتها لحالة الطقس ليومي غد الاربعاء وبعد غد الخميس .وحسب توقعات الهيئة ، ستشهد المنطقة الوسطى يوم غد الاربعاء وبعده طقسا ممطرا ..ومتباينا في الشمال والجنوب بدرجات حرارة اعلى من 30 مئوية.وذكرت في بيان :" ان طقس المنطقة الوسطى سيسكون غائما مع فرصة لتساقط زخات مطر رعدية خفيفة .والرياح جنوبية شرقية خفيفة الى معتدلة السرعة (10-20 )كم/س ، بمدى رؤية (8-10 )كم.وفي المنطقة الشمالية سيكون الطقس غائما جزئيا ، والرياح شمالية غربية خفيفة الى معتدلة السرعة (10-20 )كم/س ، بمدى رؤية (8-10 )كم .وفي المنطقة الجنوبية طقس صحو بغيوم متفرقة والرياح شمالية غربية خفيفة الى معتدلة السرعة (10-20 )كم/س ، بمدى رؤية (8-10 )كم ".وتكون درجة الحرارة الصغرى في بغداد 13 مئوية والعظمى 33 مئوية .وتسجل ادنى درجة حرارة صغرى في نينوى 10 مئوية واعلاها في الناصرية والبصرة 17 مئوية ، وادنى درجة حرارة عظمى في دهوك 22 مئوية واعلاها في البصرة 36 مئوية.وتبقى الاجواء على حالها يوم الخميس المقبل ..طقسا وحركة رياح مع ارتفاع قليل بدرجات الحرارة./انتهى3

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