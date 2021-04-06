2021/04/06 | 10:18 - المصدر: قناة العالم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اعلن الناطق باسم القائد العام للقوات المسلحة في العراق اللواء يحيى رسول، "تسلم القوات الامنية العراقية من ’التحالف الدولي’، عدد من المعدات والابراج و...

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد.. العراق يتسلم معدات من ’التحالف الدولي’ في قاعدة عين الاسد) نشر أولاً على موقع (قناة العالم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شاهد.. العراق يتسلم معدات من ’التحالف الدولي’ في قاعدة عين الاسد) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة العالم).