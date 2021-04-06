الرافدين يعلن عن قروض جديدة بقيمة 50 مليون دينار

2021/04/06 | 10:22 - المصدر: يس عراق

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يس عراق: بغداد

أعلن مصرف الرافدين، اليوم الثلاثاء، عن قروض بقيمة 50 مليوناً للموظف لترميم الدور السكنية و30 مليوناً للمواطن.

وقال المكتب الإعلامي للمصرف في بيان إن “المصرف منح قروضاً بقيمة 50 مليوناً للموظف لترميم وتأهيل الدور السكنية و30 مليوناً للمواطنين”.

وأضاف أن “التقديم على قروض 50 مليوناً للموظفين و30 مليوناً للمواطنين لغرض ترميم وتأهيل الدور السكنية يكون حسب الرقعة الجغرافية”.

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