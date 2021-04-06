كربلاء.. الكشف عن ملابسات جريمة قتل

2021/04/06 | 10:22 - المصدر: النور نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز/ بغدادأعلنت قيادة شرطة كربلاء عن القاء القبض على متهم لقيامه بجريمة قتل في ناحية الخيرات التابعة لقضاء الجدول الغربي.وذكر بيان لإعلام شرطة المحافظة “بعد أن استخبر قسم مكافحة الإجرام عن وجود جثة لشخص مرمية في أحد شوارع ناحية الخيرات متعرضة لخمس اطلاقات نارية من سلاح نوع RBK وجه قائد شرطة كربلاء اللواء أحمد …

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