2021/04/06 | 10:27 - المصدر: ساحات التحرير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- لن تشارك كوريا الشمالية في أولمبياد طوكيو الصيف المقبل، بسبب مخاوف من جائحة فيروس كورونا، بحسب ما أعلنت وزارة الرياضة.وقالت الوزارة انه بعد اجتماع للجنة الأولمبية “قرّرت عدم المشاركة في الالعاب الاولمبية الـ32 لحماية اللاعبين من أزمة الصحة العالمية … Readmore

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (أولمبياد طوكيو: كوريا الشمالية لن تشارك بسبب مخاوف من كورونا) نشر أولاً على موقع (ساحات التحرير) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (أولمبياد طوكيو: كوريا الشمالية لن تشارك بسبب مخاوف من كورونا) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (ساحات التحرير).