الكعبي يطالب مجلس الوزراء بإتخاذ قرار حاسم بتحويل المحاضرين المجانيين الى عقود

2021/04/06 | 10:27 - المصدر: ساحات التحرير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- طالب النائب الأول لرئيس مجلس النواب حسن كريم الكعبي مجلس الوزراء بإتخاذ قرار حاسم في جلسته المنعقدة اليوم الثلاثاء، يقضي بتحويل المحاضرين المجانيين الى عقود.ووفقا لبيان صادر عن مكتب الكعبي أن النائب الأول “واشاد بدور المحاضرين الذين قدموا خدمة … Readmore

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