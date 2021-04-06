بغداد تصرف قروضا لترميم دور المواطنين

2021/04/06 | 10:29 - المصدر: الاتحاد الوطني الكردستاني

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلن مصرف الرافدين عن المباشرة بمنح قروض للمواطنين والموظفين لترميم الدور السكنية.

وجاء في بيان للمصرف يوم الثلاثاء، انه "تمت المباشرة بترويج معاملات القروض الخاصة لترميم وتأهيل الدور السكنية".

وأوضح البيان ان المصرف قرر منح قرض بمبلغ ٥٠ مليون للموظف لترميم وتأهيل الدور السكنية، وقرض بمبلغ 30 مليون للمواطنين، مشيرا الى إن التقديم على قروض 50 مليون للموظفين و 30 مليون للمواطنين لغرض ترميم وتأهيل الدور السكنية سيكون حسب الرقعة الجغرافية لطالب القرض.

PUKmedia / متابعة

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