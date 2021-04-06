2021/04/06 | 10:33 - المصدر: ساحات التحرير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بقلم آن بيد تشارك الولايات المتحدة اعتبارا من الثلاثاء في محادثات تجرى في فيينا في محاولة لانقاذ الاتفاق الدولي حول الملف النووي الإيراني في أول تقدم ملحوظ على هذا الصعيد منذ تولي جو بايدن الرئاسة في الولايات المتحدة.لكن الولايات … Readmore

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الولايات المتحدة على خط المساعي الدبلوماسية في فيينا في إطار الملف النووي الإيراني) نشر أولاً على موقع (ساحات التحرير) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الولايات المتحدة على خط المساعي الدبلوماسية في فيينا في إطار الملف النووي الإيراني) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (ساحات التحرير).