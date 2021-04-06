ضبط صواريخ وكميات هائلة من الاعتدة والاسلحة الثقيلة في بغداد

2021/04/06 | 10:35 - المصدر: NRT عربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

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كشف الناطق باسم القائد العام اللواء يحيى رسول، الثلاثاء، عن العثور على 3 صواريخ نوع "كورنيت" شمالي بغداد.

وقال رسول في بيان تلقى NRT عربية، نسخة منه، (6 نيسان 2021)، انه "بعد ورود معلومات استخباراتية، تفيد بوجود كدس للأسلحة والاعتدة في منطقة النباعي شمالي ‫بغداد"، موضحا انه "نفذت قوة من فرقة المشاة السادسة واجبا للبحث والتفتيش".

واضاف، انه "تم خلاله العثور على الكدس وكان بداخله 3 صواريخ كورنيت، و3 حاويات عتاد احادية، و7 قنابر هاون، 6 قاذفة RBG7، وحاوية عتاد BKC".

N.A

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