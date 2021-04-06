إنقاذ طالبة حاولت الانتحار في أحد أنهار بابل

2021/04/06 | 10:39 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم- بابل

شرطة بابل تنقذ طالبة حاولت الانتحار غرقاً في شط الهاشمية جنوبي المحافظة:

هرعت مفارز من مركز شرطة الهاشمية التابعة لقيادة شرطة محافظة بابل فور تلقيها نداء من السيطرة المركزية بوجود فتاة قفزت من أعلى جسر الهاشمية بمحاولة للانتحار غرقاً، وفي وقت قياسي تمكنت المفارز من انتشالها من الشط وإنقاذ حياتها ونقلها الى المستشفى لتلقي العلاج وترقد حالياً بصحة جيدة.

دوافع الإقدام على الانتحار بحسب ما ذكرت الفتاة كونها طالبة وبسبب رسوبها

يتبع.



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