الشركة العامة للموانئ: كل مشاريع ميناء الفاو احيلت لدايو الكورية.. 400 مليون دولار حركت العمل

2021/04/06 | 10:39 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم- بغداد

تحدث مدير إعلام الشركة العامة لموانئ العراق بهاء عريبي، عن آخر تطورات مجريات العمل في مشروع ميناء الفاو الكبير، بعد تخصيص 400 مليون دولار له في موازنة 2021.

وقال عريبي في تصريح صحفي، إن "شركة دايو الكورية وقعت عقدا على استقطاب 200 خبير للمساهمة بإنجاز ميناء الفاو الكبير"، مبينا أن "الإجراءات مازالت مستمرة من حيث الموافقات الأصولية من الجوازات والإقامة".وأضاف عريبي أن "الـ200 خبير من جنسيات مختلفة ولا تقتصر على الكوريين فقط"، مشيرا الى أن "الاعمال مستمرة في الميناء وهناك مراحل بحسب العقود التي وقعت منذ العام 2019 والمشاريع جميعها احيلت الى شركة دايو الكورية حصرا".

وأشار مدير إعلام الشركة العامة لموانئ العراق الى أن "الشركة الكورية قامت بعمليات مسح الأراضي من المخلفات الحربية والالغام تمهيدا لتنفيذ المشروع".

وتابع عريبي: "بعد تخصيصات الموازنة للمشروع والتي تمثلت بـ400 مليون دولار عززت من الفرص وساعدت بتحرك العمل، إذ أن الشركة ستنفذ المشاريع الخمسة التي لم تنفذ في عام 2020"، مؤكدا ان "المشروع سيكتمل بالمدة المحددة خلال الـ4 سنوات".

واكد عريبي انه "بعد توفير السيولة المالية سيتم البدء بتنفيذ المشاريع الخمسة للبنى التحتية ضمن العقد الذي أبرم مع شركة دايوو الكورية الجنوبية".

وفي بداية العام الجاري، قالت شركة دايو للهندسة والإنشاءات، وهي شركة بناء كورية جنوبية كبرى إنها "وقعت على صفقة بقيمة 2.9 تريليون وون (2.7 مليار دولار أمريكي) مع الحكومة العراقية لبناء مرافق ميناء، يعرف محلياً باسم ميناء ’(الفاو الكبير)".

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