منافس بيريز على رئاسة ريال مدريد يختار مدرباً للفريق: أريد إقالة زيدان

2021/04/06 | 10:39 - المصدر: بغداد اليوم

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فاجأ رجل الأعمال الشاب إنريكي ريكلمي الجميع بالأفكار التي يريد تنفيذها في حال فوزه برئاسة ريال مدريد، وذلك خلال المنافسة الشرسة التي سيخوضها ضد الرئيس الحالي فلورنتينو بيريز.

وكان إنريكي ريكلمي قد أعلن رغبته بالترشح لرئاسة ريال مدريد ومنافسة بيريز الذي وصل إلى النادي عام 2009 واستمر لثلاث فترات رئاسية على التوالي، ومن المتوقع أن يتم إجراء الانتخابات خلال شهر حزيران القادم.

وأجرى إنريكي ريكلمي مقابلة صحفية مع راديو ماركا ، والتي كشف خلالها عن رغبته في الاستغناء عن خدمات المدرب زين الدين زيدان، الأمر الذي أثار جدلاً واسعاً، نظراً للإنجازات الكبيرة التي حققها المدرب الفرنسي.

وقال رجال الأعمال الإسباني إن "زيدان لن يكون المدرب في عهدي، الإدارة الرياضية تفكر في شخص آخر وباستراتيجية أخرى، أنا شخصياً أحب يورجن كلوب كثيراً، وراؤول أيضاً يؤدي بشكل جيد للغاية مع الكاستيا".

كما أكد إنركي ريكيلمي في المقابلة أنه سيقوم بتوفية جميع الشروط المطلوبة للترشح في الانتخابات، ومن أهم هذه الشروط تقديم مبلغ تأمين يبلغ 90 مليون يورو، وهو ما يشكل 15% من إيرادات النادي في العام الماضي.

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