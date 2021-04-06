محطة المسيب تسجل أعلى معدل لإنتاج الكهرباء

2021/04/06 | 10:39 - المصدر: النور نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز/ بغداداستعدادا لفصل الصيف وما يشهده من زيادة الطلب على الكهرباء، رفدت الشركة العامة لانتاج الطاقة الكهربائية في الفرات الاوسط الشبكة الوطنية بـ 360 ميغاواط بعد اتمام اعمال الصيانة في محطة المسيب الحرارية.ويجري التخطيط في العراق لرفع انتاج الكهرباء الى 22 الف ميغاواط وصولا الى فصل الصيف المقبل، بعدما وصل حاليا الى 19 الفا، …

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