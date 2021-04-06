موسكو تحذر من أن فرض عقوبات على بورما سيؤدي إلى “حرب أهلية واسعة النطاق”

2021/04/06 | 10:40 - المصدر: ساحات التحرير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت روسيا الثلاثاء معارضتها فرض عقوبات على المجلس العسكري في بورما، محذّرة من أنّ أي إجراءات عقابية ستؤدي إلى “حرب أهلية واسعة النطاق” في البلد الآسيوي المضطرب.ونقلت وكالة انترفاكس الروسية عن متحدث باسم الخارجية الروسية قوله إنّ “المسار نحو … Readmore

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