بعد العثور على الجثة في أحد الشوارع.. شرطة كربلاء تكشف ملابسات جريمة قتل

2021/04/06 | 10:43 - المصدر: وكالة ناس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد - ناس

أعلنت وزارة الداخلية، الثلاثاء، الكشف عن ملابسات جريمة قتل في إحدى نواحي محافظة كربلاء.

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وقالت الوزارة في بيان تلقى "ناس" نسخة منه، (6 نيسان 2021): إن "مفارز الاجرام في قيادة شرطة تمكنت من إلقاء القبض على متهم لقيامه بجريمة قتل".

وأوضح البيان أنه "بعد ورود اخبار يفيد بوجود جثة مرمية في أحد شوارع ناحية الخيرات متعرضة لاطلاقات نارية، تم تشكيل فريق عمل لكشف ملابسات الحادث وملاحقة الجاني حيث أثمرت الجهود عن القبض على المتهم اعترف بقيامه بقتل المجنى عليه وذلك بسبب وجود خلافات بينهم".

وأكدت المديرية، على "اتخاذ الإجراءات القانونية وإحالة الجاني الى القضاء لينال جزاءه العادل".

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