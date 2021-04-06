2021/04/06 | 10:43 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

قال محامي وشريك دييغو مارادونا، ماتياس مورلا، إن ابنتي نجم كرة القدم الأرجنتيني الراحل، ديلما وجيانينا مارادونا، سرقتا والدهما، وأنهما تخلتا عنه في سنواته الأخيرة.

قال مورلا في مقابلة موسعة مع قناة أمريكا التلفزيونية: “إذا استيقظ دييغو ووبخني، فهناك شيء ما هو أنني لم أهتم بدخول شريكته العاطفية السابقة روسيو أوليفا لإلقاء نظرة الوداع عليه، أحب روسيو وكان يتعارك مع ديلما وجيانينا، شعر بالخيانة والسرقة، رافقت مارادونا خلال 7 أعوام و7 أعياد ميلاد، وكنت أنظر إلى الهاتف ولم يتصل به أحد”.

وأضاف: “ألم تر أن دييغو كان غاضباً لأن ابنة ديلما تُدعى روما؟ ما هو دييغو؟ أنه نابولي عكس روما، باستثناء شقيقاته، تركوه جميعاً وشأنه، تم التخلي عن مارادونا ومات وحيداً”.

وأكد مورلا أن دييغو لم يكن مجنونا أبداً، على الرغم من حقيقة أنه كان يعاني دائماً من مشاكل الإدمان”.

تجدر الإشارة إلى أن ديلما وجيانينا مارادونا اتهمتا مورلا بالمسؤولية عن اختيار الفريق الطبي الذي يجري التحقيق معه، بسبب الإهمال المزعوم في رعاية الأسطورة الأرجنتيني الراحل.

وذكر: “إذا بُعث مارادونا من جديد، فلن يسمح لهما بمهاجمتي”.

واختتم: “الفتاتان تكرهاني منذ أوقفنا بطاقات الائتمان الخاصة بهما في يونيو (حزيران) 2014”.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (محامي مارادونا: ابنتاه سرقتاه وتخلتا عنه) نشر أولاً على موقع (وكالة تقدم الاخبارية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (محامي مارادونا: ابنتاه سرقتاه وتخلتا عنه) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة تقدم الاخبارية).