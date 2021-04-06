الولايات المتحدة تبحث مشاركة اللقاحات ضد كورونا مع الدول الأخرى

2021/04/06 | 10:43 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

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قال وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن أمس الإثنين إن الولايات المتحدة تبحث كيفية مشاركة المزيد من اللقاحات مع دول أخرى في المستقبل.

وأضاف “نعتقد أننا سنكون في وضع يمكننا أن نفعل المزيد على صعيد هذه الجبهة.



أعلم أن الكثير من الدول تطلب من الولايات المتحدة المزيد، بعضها يعاني من اليأس المتزايد، بسبب نطاق وحجم الطوارئ سبب ..



نحن نسمعكم وأعدكم بأننا نتحرك بأسرع ما يمكن”.

يشار إلى أن الولايات المتحدة جعلت من أولوياتها تطعيم سكانها أولاً، الأمر الذي جعل الرئيس جو بايدن يُتهم بمواصلة مبدأ “أمريكا أولاً” لسلفه دونالد ترامب، ما يجعل من الصعب على الدول الفقيرة الحصول على اللقاحات.

ووزعت أكثر من 167 مليون جرعة من اللقاحات بالفعل في الولايات المتحدة.



وحسب البيت الأبيض، تم إعطاء أكثر من 4 ملايين جرعة يومياً في مطلع الأسبوع الجاري.

لكن بلينكن أوضح أن الإدارة الأمريكية تعلم أن حملة تلقيح محلية ناجحة ليست كافية، وقال: “لن تنتهي هذه الجائحة في الوطن حتى تنتهي في جميع أنحاء العالم”.

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