2021/04/06 | 10:49 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد /المركز الخبري الوطني قرر مصرف الرشيد، اليوم الثلاثاء، منح المحققين العدليين سلفة شخصية تصل الى (50) مليون دينار.وأوضح المكتب الاعلامي للمصرف في بيان تلقاه “المركز الخبري الوطني”، إن “المبلغ الممنوح يتراوح مابين (15-50) […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص مصرف الرشيد يقرر منح سلفة للمحققين العدليين المركز الخبري الوطني.

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