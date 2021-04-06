مصرف الرشيد يمنح سلفا للمحققين العدليين

2021/04/06 | 10:49 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد / نينا / قرر مصرف الرشيد منح المحققين العدليين سلفة شخصية تصل الى (٥٠) مليون دينار كحد اعلى.وذكر بيان للمصرف ان : المبلغ الممنوح يتراوح مابين (١٥-٥٠) مليون دينار عراقي تسدد بنظام القسط الثابت ويتم التسديد الشهر الذي يلي شهر المنح.واضاف ان : من بين الشروط التي وضعها المصرف ان يكون طالب السلفة لديه توطين في مصرف الرشيد./انتهى3

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