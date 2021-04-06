الاردن يقرر حظر النشر بكافة وسائل الاعلام في قضية الامير حمزة

2021/04/06 | 10:49 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد / نينا / اصدرت السلطات الأردنية، اليوم الثلاثاء، قرارا بحظر النشر في قضية ولي العهد السابق الأمير حمزة بن الحسين.ونقلت وكالة الأنباء الأردنية الرسمية / بترا/ عن نائب عام العاصمة عمان قراره بحظر النَّشر في القضية المرتبطة بالامير حمزة وآخرين حتى يصدر قرار بخلاف ذلك.وحذر من أن : نشر وتداول أيِّ صور أو مقاطع مصورة /فيديوهات/ تتعلق بهذا الموضوع يقع تحت طائلة المسؤولية الجزائية.وأوضحت الوكالة أن : قرار نائب عام عمان حظر النشر يشمل وسائل الإعلام المرئية والمسموعة ومواقع التَّواصل الاجتماعي كافة.يذكر أن الحكومة الأردنية كانت اتهمت، الأحد الماضي، الأمير حمزة وأشخاصا آخرين من الحلقة المحيطة به بالتورط في مخطط لزعزعة أمن الأردن واستقراره، ووُضع في الإقامة الجبرية، فيما جرى اعتقال 16 شخصًا./انتهى3

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