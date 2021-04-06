رئيس اللجنة المالية الجبوري: جميع الكتل المعترضة على سعر الصرف صوتت بالإجماع على اتخاذ القرار

2021/04/06 | 10:50 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

وصف رئيس اللجنة المالية النيابية هيثم الجبوري الاعتراضات الحالية على سعر صرف الدولار بأنه مزايدة انتخابية لإحراج الحكومة وعرقلة برنامجها.

وقال الجبوري في تصريحات صحفية إن الكتل السياسية المعترضة حاليا على سعر صرف الدولار قد أعلنت موافقتها التامة وبالإجماع على اصدار القرار مضيفا ان جميع الزعامات السياسية كانت حاضرة في اجتماع الرئاسات الثلاث وصوتوا لصالح قرار خفض قيمة الدينار العراقي بالإجماع فيما لفت الى أن جميع الكتل السياسية بدأت بإثارة مشكلة سعر صرف الدولار بالتزامن مع اقتراب موعد الاستحقاق الانتخابي لكسب أصوات الناخبين من جهة ولعرقلة البرنامج الحكومي من جهة أخرى.

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