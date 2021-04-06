وزير الخارجية الأميركي: سنتمكن في وقت قريب من زيادة المساعدة الدولية في مجال اللقاحات

2021/04/06 | 10:50 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أعلنت الولايات المتحدة انها ستتمكن في وقت قريب من زيادة مساعداتها الدولية في مجال اللقاحات المضادة لفيروس كورونا.

وقال وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن الإثنين أنّ بلاده تبحث الخيارات التي تتيح لها مشاركة أكبر مع الدول الأخرى، بعد تحقيق الأولوية القصوى والمتمثلة بمكافحة الجائحة داخل البلاد، مشيرا في هذا السياق الى تعيين المخضرمة غايل سميث، الرئيسة السابقة للوكالة الأميركية للتنمية الدولية في عهد الرئيس الاسبق باراك أوباما، في منصب المنسّقة الأميركية للاستجابة العالمية لفيروس كورونا، مضيفا ان بلاده لن تسعى للحصول على امتيازات مقابل ذلك، في انتقاد مبطّن للصين وروسيا اللتين روّجتا بقوة للقاحاتهما المضادّة للفيروس.

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