عالية نصيف تطالب مجلس الوزراء بانصاف المحاضرين المجانيين بعد ان خذلهم البرلمان

2021/04/06 | 11:20 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد / نينا / طالبت النائبة عالية نصيف مجلس الوزراء بإنصاف المحاضرين المجانيين بعد أن خذلهم مجلس النواب، مبينة :" ان هذه الشريحة تعرضت الى ظلم كبير وضاعت كل جهودها وتم تجاهل معاناتها " .وقالت في بيان اليوم :" ان المحاضرين المجانيين تحملوا أسوأ الظروف ومارسوا مهنة التعليم وخدموا الأجيال وهم لايمتلكون حتى أجور النقل، وكان كل طموحهم أن تتم مساواتهم بالمعلمين الذين هم على الملاك الدائم، وفي النهاية لم يحصلوا لا على عقد ولا راتب، وذهبت كل جهودهم هباء ".واضافت نصيف :" ان اقسى انواع الظلم هو نكران الجميل، وهؤلاء المحاضرون انكرت الدولة فضلهم في عملهم التطوعي لعدة سنوات، وهذه سابقة لم تحصل في أية دولة، لأن المتطوع للعمل المجاني يجب أن تضعه الحكومة في أرقى مكانة في المجتمع وتكرمه مادياً ومعنوياً ".ودعت مجلس الوزراء الى ان يتدخل لإنصاف المحاضرين احتراماً للجهود التي بذلوها، علماً بأن غالبيتهم من عوائل فقيرة في أمس الحاجة الى الراتب ولا معيل لهم، وبالتالي من واجب الحكومة ان تنصفهم.وكان رئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي اكد انه لن يترك المحاضرين دون انصاف وسيتم بحث موضوعهم في جلسة مجلس الوزراء لايجاد حل عاجل ومُنصف لهم./انتهى3

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