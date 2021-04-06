ارتفاع سعر النفط العالمي الى اكثر من 62 دولارا للبرميل

2021/04/06 | 11:20 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد / نينا / ارتفعت أسعار النفط، اليوم الثلاثاء، بفعل ارتفاع انتاج / اوبك+/ فيما تحسنت آفاق التعافي بفضل بيانات اقتصادية قوية من الولايات المتحدة والصين.وبحلول الساعة 09:46 بتوقيت بغداد، ارتفعت العقود الآجلة لخام برنت 78 سنتا أو ما يعادل 1.26% إلى 62.93 دولارا للبرميل، بعد أن نزلت 4.2% امس الاثنين.وزادت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الامريكي 81 سنتا أو ما يعادل 1.38% إلى 59.46 دولارا للبرميل، بعد أن نزلت 4.6% امس الاثنين.واسهمت تلك العوامل، إلى جانب الطلب، في تبديد أثر مخاوف بشأن اتفاق ابرم الاسبوع الماضي من جانب منظمة البلدان المصدرة للنفط وحلفائها المعروفة باسم / اوبك+/، لاعادة 350 ألف برميل يوميا من الإمدادات في أيار، و 350 ألف برميل يوميا أخرى في حزيران، و 400 ألف برميل يوميا أخرى أو نحو ذلك في تموز المقبل.ومن المقرر أن تتخلص السعودية من خفض إضافي طوعي بمليون برميل يوميا على مدى تلك الأشهر الثلاثة.وفي الوقت ذاته، تعكف إيران، عضو (أوبك) المعفاة من القيام بتخفيضات، على زيادة الإمدادات./انتهى3

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