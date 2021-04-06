الاعلام الإيراني يكشف عن توجيه الاتهامات لعشرة مسؤولين في قضية اسقاط الطائرة

2021/04/06 | 11:30 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

كشفت وسائل إعلام إيرانية، عن توجيه اتهامات إلى عشرة مسؤولين في البلاد، بشأن حادث إسقاط طائرة الركاب الأوكرانية مطلع العام الماضي.

ونقلت وكالة انباء الطلبة ايسنا ووكالة ميزان التابعة للقضاء الإيراني، النبأ عن غلام عباس تركي المدعي العسكري في طهران، دون الخوض بالمزيد من التفاصيل عن هويات ومناصب المسؤولين الذين تم ادراجهم في قائمة المتهمين.

وكان الحرس الثوري الإيراني قد أسقط طائرة ركاب اوكرانية في الثامن من كانون الثاني عام الفين وعشرين، وذلك من خلال استهدافها بصاروخ أرض جو، مما تسبب في مقتل جميع ركابها وطاقمها والبالغ عددهم مئة وستة وسبعين شخصا من مختلق الجنسيات.

https://tinyurl.com/5c3awd64

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